Экономика
ИзвестияГлава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц. Об этом финансист заявил в ходе Московского финансового форума. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно».
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости09:59
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