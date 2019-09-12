Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц. Об этом финансист заявил в ходе Московского финансового форума. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно».

Технологии Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.

Волейбол Россия и Турция начали первый матч на чемпионате Европы по волейболу Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.

Шоу-бизнес Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.

Экономика Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

Политика Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.

Армия и оружие Лавров заявил об окончании войны в Сирии Война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Политика Сноуден назвал условие для своего возвращения в США В апреле Сноуден назвал задержание в Лондоне основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа чёрным моментом для свободы прессы.

Космос Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Игры Все задания в Cyberpunk 2077 сделаны вручную — всего их будет четыре типа Всего в игре четыре вида заданий: основная сюжетная линия — благодаря вариативности за одно прохождение игрок не увидит все миссии, но их подавляющее число. вспомогательные миссии — остальные крупные задания, которые могут быть как сравнимыми по масштабу с основными квестами, так и очень короткими.

Финансы В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.

Политика Путин отметил высокий уровень военного взаимодействия России и Израиля Президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Сочи отметил, что взаимодействие России и Израиля в военной области находится на высоком уровне.

Политика США разблокировали $400 миллионов на военную помощь Украине США разблокировали почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, сообщило украинское посольство в Вашингтоне.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.