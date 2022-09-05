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Глава ВТБ Костин рассказал о спорах с ЦБ и Минфином по поводу юаня

Российскому банковскому сектору необходимо уходить от доллара и евро, задачей номер один являются расчеты в рублях, юанях, тенге и других валютах, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью
 «Ведомостям».
РБК
Президент ВТБ отметил, что американские банки отключают неподсанкционные российские финансовые организации от корреспондентских счетов, «что фактически равносильно санкциям».
РБК
Глава ВТБ также отметил, что России следует отказаться от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и перейти на альтернативные системы.
Lenta.ru
Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран.
ПРАЙМ

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Глава ВТБ Костин рассказал о спорах с ЦБ и Минфином по поводу юаня
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