ForbesГлава ВТБ Костин рассказал о спорах с ЦБ и Минфином по поводу юаняРоссийскому банковскому сектору необходимо уходить от доллара и евро, задачей номер один являются расчеты в рублях, юанях, тенге и других валютах, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Ведомостям».РБКПрезидент ВТБ отметил, что американские банки отключают неподсанкционные российские финансовые организации от корреспондентских счетов, «что фактически равносильно санкциям».РБКГлава ВТБ также отметил, что России следует отказаться от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и перейти на альтернативные системы.Lenta.ruРяд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьЕвразия.ЭкспертЕвразия.ЭкспертАлтапрессПодробнее о событииГлава ВТБ Костин рассказал о спорах с ЦБ и Минфином по поводу юаняForbes05:01Костин: «Санкционное кольцо будет сжиматься»Накануне.Ru19:14Глава ВТБ: для расчетов в нацвалютах нужно создать отдельную структуруФинмаркет01:46Банковский сектор призывают быстрее переходить c евро и доллара на юань и тенгеДеловое.ТВ23:47Костин назвал расчеты в юанях и тенге задачей номер один для банковРБК22:00Глава ВТБ Костин призвал российские банки отказаться от расчетов в долларах и евроLenta.ru03:45Костин: все банки России должны уметь работать с нацвалютами и уйти от доллара и евроПРАЙМ18:12Показать ещёОценить59Поделиться