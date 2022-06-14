Говоря о крымском банке РНКБ, который тоже планируется присоединить к группе ВТБ, Костин заявил, что бренд РНКБ будет сохранен, а нынешний глава крымского банка Михаил Якунин также останется на своем посту.
Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», причем рассматривалось сразу два сценария — продажа 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO).
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.