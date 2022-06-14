Будьте в Плюсе

Глава ВТБ Костин: сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ будет закрыта не раньше осени

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты.
Газета.Ru
Говоря о крымском банке РНКБ, который тоже планируется присоединить к группе ВТБ, Костин заявил, что бренд РНКБ будет сохранен, а нынешний глава крымского банка Михаил Якунин также останется на своем посту.
РБК
Костин также указал, что готов работать и дальше с главой «Открытия» Михаилом Задорновым в случае, если тот захочет.
РБК
Летом прошлого года ЦБ вновь объявил о начале предпродажной подготовки «Открытия», причем рассматривалось сразу два сценария — продажа 50% плюс одна акция стратегическому инвестору или первичное размещение пакета акций банка на бирже (IPO).
РБК

Подробнее о событии

Глава ВТБ объяснил от чего зависят сроки присоединения «Открытия»
ИА Красная Весна19:37
Глава ВТБ Андрей Костин о банковском деле в новой реальности
Коммерсантъ18:14
Самое цитируемое
Костин рассказал, когда закроют сделку по присоединению «Открытия» к ВТБ
РБК18:43
Глава ВТБ назвал срок закрытия сделки по присоединению «Открытия»
ТАСС18:38
Глава ВТБ Костин: сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ будет закрыта не раньше осени
Газета.Ru18:33

Интересное

Президент Украины Зеленский: ВСУ понесли «болезненные» потери в Донбассе и под Харьковом

По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины.
РИА Новости17:25

Минфин США обеспокоен избыточным использованием санкций против России

США выражают обеспокоенность в связи с тем, что введенные против России санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов страны Адевале Адейемо.
Коммерсантъ19:21

«Известия»: новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России

Новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России.
Lenta.ru18:29

Лефортовский суд арестовал москвичку Завалишину на два месяца по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице Екатерине Завалишиной, подозреваемой в государственной измене.
Lenta.ruвчера в 10:06

У Татьяновки завязался жаркий бой между ВСУ и ВС РФ во время прорыва к Славянску

Информационное издание "Русская весна" сообщает, что украинские боевики укрепили свои позиции на горе у взлетной полосы у Татьяновки в районе Святогорска.
NVL17:17

Глава «Ростеха» Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта

Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал бессмысленными попытки замещения всего импорта.
Российская газета19:05

Байден перешел на крик на словах о бездумных расходах Белого дома

Президент США Джо Байден не смог сдержать эмоций во время выступления в Филадельфии, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах, выдвинутых Белым домом.
РИА Новостивчера в 13:05

Кадыров опроверг заявления об «оттеснении» спецподразделений «Ахмат»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат" из Северодонецка.
Газета.Ru18:42

В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу

Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
Взгляд.рувчера в 07:15

Эмбер Херд вырежут из сиквела «Аквамена» и заменят другой актрисой

Warner Bros. решила полностью удалить из ленты актрису, сыгравшую принцессу Меру. Об этом со ссылкой на источник сообщил портал Just Jared.
Газета Культуравчера в 16:29