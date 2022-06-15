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Глава ВТБ Костин заявил о необходимости создать новую систему банковского регулирования

России не следует придерживаться базельских нормативов, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Экономика сегодня
Также Костин призвал «начать [регулирование банковского сектора] с чистого листа», создать собственные стандарты и национальную версию кредитного рейтинга.
Lenta.ru
По мнению банкира, сейчас необходимо перестроить финансовую систему и в первую очередь систему расчетов, чтобы обеспечить стабильную работу новых логистических цепочек.
ТАСС
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, «Открытия» и ВТБ.
РБК

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