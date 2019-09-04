Экономика
РИА НовостиЗадорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%
Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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