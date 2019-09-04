Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗадорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

Средняя ипотечная ставка в России к концу текущего года опустится ниже 10%, а к концу следующего года есть шанс, что она будет уже ниже 9%, заявил глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Костин прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 8%

Москва 2409:36

Задорнов: ставка ипотеки к концу 2020 года может опуститься ниже 9%

РИА Новости07:32

Глава ВТБ считает, что ставки по ипотеке за 2 года могут снизиться до 8%

Дума ТВ05:52

Глава ВТБ дал прогноз о сроках снижения ставки по ипотеке

РЕН ТВ06:19

Глава ВТБ дал прогноз ставки по ипотеке

Rambler News Service06:09

В России могут упасть ставки по ипотеке

Говорит Москва06:00

Костин считает достаточными меры ЦБ по сдерживанию роста потребкредитования

ТАСС07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Кино

Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с юбилеем

РИА Новости 04:25
Здоровье

Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян выросла до 78,5 лет у женщин и до 68,5 лет — у мужчин.
РБК 00:32
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов штурмовика Су-25УБ обнаружены на месте крушения самолёта в Ставропольском крае.
RT на русском 05:43
Происшествия

Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ангарске

Российская газета 06:33
Происшествия

Бросивший в ОМОН урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ 09:53
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано»

Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.
Дни24 03:09
Политика

Глава Минпромторга назвал бредом слухи о своей отставке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о возможной отставке Мантурова с поста главы Минпромторга и назначении главой Ростеха.
REGNUM 08:40
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Транспорт

Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Общество

Мединский назвал «убожеством» взрослых любителей комиксов

Министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» ситуацию, при которой взрослые люди читают комиксы, передает агентство «РИА Новости».
РБК 09:34
Общество

Economist представил рейтинг лучших городов мира

Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Авто

Isuzu хочет организовать производство пикапов в РФ

Японский автоконцерн Isuzu хочет организовать производство своих пикапов в России после 2023 года.
Автоновости дня 01:50
Армия и оружие

В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям

Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
РИА Новости 06:06
Политика

Россия и Сербия обсудили сотрудничество в области мирного атома

Министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович обсудил с заместителем генерального директора - директором блока международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николаем Спасским сотрудничество Москвы и Белграда в области применения ядерной энергии и мирного атома.
ТАСС вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов

КП - Санкт-Петербург 04:52
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года

Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Политика

Супрун уволили с должности первого замминистра здравоохранения Украины

Правительство Украины приняло решение уволить Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения.
ФАН 09:11
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Единоборства

Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Дастином Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе, российский боец смешанных искусств Хабиб Нурмагомедов получит за бой против американца Дастина Порье более шести миллионов долларов.
МИР 24 09:55
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции

RT на русском 06:51
Политика

Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом для России

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Дальний Восток является обузой для России.
Известия 07:50
Общество

В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу

REGNUM 09:13
Экономика

Греф посетил Иркутскую область и ответил на критику Путина Сбербанка

3 сентября Герман Греф прибыл в Тулун и сделал заявление о том, что Сбербанк реструктурирует кредиты предприятиям, предпринимателям и жителям Иркутской области, пострадавшим из-за паводка.
Дождь вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Политика

Путина в Монголии встретили почетным караулом и оркестром

Духовой оркестр исполнил российский и монгольский гимны, после чего коллеги подошли к почетному караулу для приветствия.
Политика Сегодня вчера в 02:10
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Кино

В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи

В Пскове пройдёт кастинг актёров на главные роли для съёмки фильма о молодёжи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Псковское агентство информации 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное