"На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Пермском крае из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ограничили работу торгово-развлекательных комплексов (ТРК). По решению оперштаба ТРК площадью более 8 тыс. кв. м будут закрыты по выходным дням, работу прекратят и размещенные в них организации: кинотеатры, фудкорты и т. п. Исключение сделано только для продовольственных магазинов.
В тексте говорится, что президент поручил кабмину «организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста».
«В сети начинает набирать обороты новый вид мошенничества с сим-картами, который позволяет хакерам получить доступ к номеру телефона и моментально переводить деньги из банковских приложений», — заявили в пресс-службе.
Фармацевтическое предприятие "Фармстандарт" лидирует по числу контрактов на производство вакцины "Спутник V". Компания выпустила в оборот почти 60% вакцины, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные подсчеты на основе данных реестра Росздравнадзора.