В Пермском крае из-за коронавируса ограничили работу ТРК

В Пермском крае из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией ограничили работу торгово-развлекательных комплексов (ТРК). По решению оперштаба ТРК площадью более 8 тыс. кв. м будут закрыты по выходным дням, работу прекратят и размещенные в них организации: кинотеатры, фудкорты и т. п. Исключение сделано только для продовольственных магазинов.