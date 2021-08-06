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Глава ВТБ допустил покупку частной сети клиник

ВТБ рассматривает возможность покупки частной сети клиник, сообщил в интервью Handelsblatt глава банка Андрей Костин.
РБК
По словам Костина, группа ВТБ не намерена становиться участником фармацевтического рынка.
РБК
Костин также отметил, что российское правительство не оказывало влияния на планы инвестирования ВТБ в "Биннофарм".
ТАСС
ВТБ, АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российский фонд прямых инвестиций объявили о завершении создания холдинга в феврале.
РБК

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Глава ВТБ допустил покупку частной сети клиник

РБК06:22

ВТБ решил приобрести сеть частных клиник

Компания06:00

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Интерфакс04:06

ВТБ задумался о покупке сети частных клиник

Forbes05:05

ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник в России

ТАСС04:32

ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник - Костин

Finam.Ru04:15

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