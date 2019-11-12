Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться. Он отметил, что, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в первой половине сезона РПЛ, у ВТБ не пропал интерес к этому проекту.

Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году

Происшествия Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Депутаты Магаданской областной думы поддержали предложение вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию, заявил РИА Новости депутат облдумы, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Эдуард Козлов.

Происшествия Найденный в Мойке при поисках аспирантки СПбГУ череп оказался учебным Череп, который был обнаружен в реке во время поисков останков предполагаемой жертвы историка Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, оказался учебным пособием, сообщили в городском управлении СК.

Шоу-бизнес Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.

Шоу-бизнес Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.

Армия и оружие «Русские витязи» получили новые истребители Су-35С Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Политика Что случилось за день. Главные новости РБК Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании оказался основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, выяснил РБК.

Технологии Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Общество Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Политика Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.

Экономика Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «Ютэйр» Сбербанк не намерен банкротить "Ютэйр", согласовал план финансового оздоровления авиакомпании, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Кино Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.

Культура Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал документальный фильм блогера Юрия Дудя «Колыма – родин наших страхов».