Футбол
РБКГлава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться. Он отметил, что, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в первой половине сезона РПЛ, у ВТБ не пропал интерес к этому проекту.
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Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Naked Science 06:58
Общество
Малышева ответила на обвинение в пьянстве в аэропорту
Московский Комсомолец вчера в 11:20
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным
RT на русском 00:47
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:40
Армия и оружие
НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике
По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Рамблер 07:01
Авто
В КАМАЗах появится новая интеллектуальная система от «Билайн»
За рулем Кубань 03:46
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Многолетний труд Андрея Кончаловского над фильмом о Микеланджело Буонарроти "Грех" наконец завершился премьерой на Римском международном кинофестивале в октябре, и теперь - в Москве.
Российская газета вчера в 14:13
Авто
АвтоВАЗ озвучил стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Политика
Кремль выступил против входа в интернет по паспорту
Нарушением прав граждан и проявлением цензуры стала бы реализация инициативы разрешать доступ в интернет только по паспорту.
Российская газета 04:46
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
RT на русском вчера в 18:45
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию туапсинке, в 9 лет увидевшей задержание отца
Европейский суд по правам человека присудил жительнице Туапсе компенсацию в 25 тысяч евро за то, что ей в 9 лет довелось увидеть задержание отца полицейскими.
Московский Комсомолец 09:31
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
ТАСС 08:27
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Мой Брянск вчера в 04:33
Армия и оружие
США оценили угрозу космической войны с Россией и Китаем
США заявили о переоценке возможностей РФ и КНР ведения боевых действий в космическом пространстве в связи с озабоченностью американского военного командования вопросом развития российских и китайских технологий в области противодействия спутникам.
Слово и Дело 08:55
Шоу-бизнес
Наталья Водянова сводила 90-летнюю бабушку в парижский салон красоты
Своей любимой «бабунечке», которой 10 ноября исполнилось 90 лет, звезда мировых подиумов устроила поход в роскошный салон красоты Salon Balmain на Елисейских полях в Париже.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:19