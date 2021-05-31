Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Прямых полномочий, позволяющих обязать SWIFT отключить Россию от своей системы, у ЕС нет, так как это частная компания. При этом Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.В источнике
РБК
Life.ru
iReactor
Политика Сегодня
ПРАЙМ
Lenta.ru
Политическая Экспертиза
Царьград
ПолитРоссия

С чего всё началось

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00

Подробнее о событии

Глава ВТБ счёт нереалистичным отключение России от SWIFT

Life.ru18:48

Глава ВТБ заявил, что не верит в отключение России от SWIFT

REGNUM17:28

«Для удара SWIFT не нужен»: Банкир оценил риски отключения системы в России

Царьград18:18

Костин назвал отключение России от SWIFT нереалистичным

Политическая Экспертиза17:32

Глава ВТБ усомнился в возможности отключения России от системы SWIFT

ПолитРоссия17:29

Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

Lenta.ru18:22

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

РБК17:00
Интересное

Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара

У доллара есть все основания для очередного укрепления, но существуют и альтернативные валюты, которые могут оказаться выгоднее американской, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.
РИА Новостивчера в 19:17

Анастасия Макеева обвенчалась с новым мужем

Пара опубликовала видео, как они едут к Форосской церкви на машине: новоиспеченный муж Роман за рулем, рядом с ним счастливая Анастасия, на заднем сидении — двое уставших после празднования друзей.
StarHit.ru30 мая в 14:30