Прямых полномочий, позволяющих обязать SWIFT отключить Россию от своей системы, у ЕС нет, так как это частная компания. При этом Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

С чего всё началось Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России. РБК 17:00