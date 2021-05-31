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Политика

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Прямых полномочий, позволяющих обязать SWIFT отключить Россию от своей системы, у ЕС нет, так как это частная компания. При этом Центробанк не видит рисков отключения России от SWIFT, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.В источнике
РБК
iReactor
Политика Сегодня
ПРАЙМ
Политическая Экспертиза
ПолитРоссия

С чего всё началось

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00

Подробнее о событии

Костин заявил, что не верит в отключение SWIFT в России

ПРАЙМ18:07

Костин назвал отключение России от SWIFT нереалистичным

Политическая Экспертиза17:32

Глава ВТБ заявил, что не верит в отключение России от SWIFT

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Глава ВТБ Костин не верит в отключение России от SWIFT

iReactor18:00

Глава ВТБ усомнился в возможности отключения России от системы SWIFT

ПолитРоссия17:29

Глава ВТБ заявил, что не верит в отключение России от SWIFT

REGNUM17:28

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

РБК17:00
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Вслух.Рувчера в 03:37

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