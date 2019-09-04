Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава ВТБ назвал риски идеи разрешить заемщикам выкупать долги

В конце августа в Минэкономразвития сообщили, что министерство в настоящее время прорабатывает в рабочем порядке предложения о наделении граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги.
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