Экономика
Rambler News ServiceГлава ВТБ назвал риски идеи разрешить заемщикам выкупать долги
В конце августа в Минэкономразвития сообщили, что министерство в настоящее время прорабатывает в рабочем порядке предложения о наделении граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги.
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МЭР рассматривает идею выкупа физлицами собственного долга с дисконтом у банков
Интерфакс - Россиявчера в 02:33
В Минэкономразвития прорабатывают идею выкупа заёмщиками долгов у банков с дисконтом
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