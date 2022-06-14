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Глава ВТБ назвал ситуацию на международной арене новой холодной войной

Тем не менее, указал Костин, кризис 2008 года, а также санкции против РФ 2014 года показали уязвимость модели, основанной на технологическом и ресурсном заимствовании.
ТАСС
Глобализация закончилась, холодная война началась.
URA.Ru
"Однако кризис 2008 года показал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков", добавил Костин.
Московский Комсомолец
В результате крупнейшие российские банки оказались отрезаны от западных рынков капитала, а многие коллеги — отключены от международных платежных систем.
Рамблер

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