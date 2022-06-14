«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.
Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action обвинил власти США в безумии после высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал недопустимой цензуру в отношении российских представителей.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что те не освещают обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке, при том, что активно писали про удары по роддому в Мариуполе.
По информации газеты, с начала введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, которые предположительно принадлежат российским частным лицам, в том числе олигархам.