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Глава ВТБ не ожидает двузначного показателя по инфляции

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Инфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится.
ТАСС
Минфин обещал оказать помощь населению из бюджета при превышении прогноза по инфляции.
Коммерсантъ
Руководство страны обеспокоено ростом цен на товары и услуги.
ФАН
Минэкономразвития ранее представило статистику, по которой в период с 23 по 29 ноября инфляция в стране ускорилась до 8,38%, о чем свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации».
Экономика сегодня

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Глава ВТБ назвал 8% инфляцию потолком для России
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