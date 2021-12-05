КоммерсантъГлава ВТБ не ожидает двузначного показателя по инфляцииХорошо ли подобран заголовок?ДаНетИнфляция в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится.ТАССМинфин обещал оказать помощь населению из бюджета при превышении прогноза по инфляции.КоммерсантъРуководство страны обеспокоено ростом цен на товары и услуги.ФАНМинэкономразвития ранее представило статистику, по которой в период с 23 по 29 ноября инфляция в стране ускорилась до 8,38%, о чем свидетельствует обзор «О текущей ценовой ситуации».Экономика сегодняЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruФАНЭкономика сегодняLife.ruНародные новостиПодробнее о событииГлава ВТБ назвал 8% инфляцию потолком для РоссииBanki Loans07:51Москва. Кремль. Путин. Андрей Костин назвал потолок инфляции в РоссииSmotrim.ru05:31Глава ВТБ Костин назвал потолок инфляции в РоссииLife.ru06:52Руководство ВТБ дало прогноз по росту инфляции в РоссииЭкономика сегодня06:45Глава ВТБ Костин считает инфляцию в 8% потолкомФАН06:41Глава ВТБ считает, что показатель инфляции в России не станет двузначнымТАСС06:05Глава ВТБ не ожидает двузначного показателя по инфляцииКоммерсантъ07:51Показать ещёОценить64Поделиться