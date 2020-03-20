Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

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Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Путешествия «Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

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Здоровье На Украине дали прогноз по коронавирусу Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.

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Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Энергетика Цены на нефть выросли после обвала К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.

Общество Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.