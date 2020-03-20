Коронавирус
РБКГлава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Общество
Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
Футбол
Виллиан: Я верен «Челси», а команда верна мне
«Мой контракт скоро закончится, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за Челси, поскольку я верен команде, как и она верна мне», приводит Goal.com слова Виллиана.
Общество
В России за сутки выявили 52 случая коронавирусной инфекции
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции в 23 регионах.
Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Спорт
Минспорта рекомендовало расширить ограничения на занятия на спортшколы
Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Путешествия
«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов
Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек.
Здоровье
На Украине дали прогноз по коронавирусу
Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Технологии
Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса
Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
На Ставрополье выявили 11 новых подозрений на коронавирус
Все попавшие под «подозрение» контактировали с врачом, вернувшейся из Испании и первой попавшей в инфекционную больницу края с «условно положительным тестом» на заболевание.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Энергетика
Цены на нефть выросли после обвала
К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Здоровье
Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом остается контролируемой
Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако риск попадания инфекции из зарубежных стран остается высоким.
Общество
Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны
Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
Общество
Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин
Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Общество
YouTube снизит качество видео из-за карантина
Качество видео на YouTube для жителей Евросоюза и Британии снизят из-за карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
Общество
Полиция прокомментировала слухи о недопуске машин в Москву
Информация о недопуске машин из Московской области в столицу является недостоверной, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК в подмосковном главке МВД.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Шоу-бизнес
«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием
Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".