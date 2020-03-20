Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

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Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Подробнее о событии

Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомости10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАСС10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

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«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

Forbes12:28

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service13:36
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«Мой контракт скоро закончится, но если сезон в Англии не успеет завершиться до этого момента, я без проблем сыграю за Челси, поскольку я верен команде, как и она верна мне», приводит Goal.com слова Виллиана.
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По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции в 23 регионах.
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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Министр подчеркнул, что эти ограничения затронут не только спортсменов-профессионалов, но и любителей, болельщиков и детей, занимающихся в спортшколах.
РБК 13:14
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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«Россия» начала вывоз туристов «Библио-Глобуса» с зарубежных курортов

Туроператор «Библио-Глобус» начал вывоз своих туристов из-за границы вывозными рейсами авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
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Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
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Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
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В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 627 человек.
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На Украине дали прогноз по коронавирусу

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 12:22
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Более 20 000 человек согласились заразиться для разработки вакцины от коронавируса

Британская компания hVIVO, занимающаяся клиническими исследованиями, нашла более 20 000 добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.
Ведомости 11:41
Общество

На Ставрополье выявили 11 новых подозрений на коронавирус

Все попавшие под «подозрение» контактировали с врачом, вернувшейся из Испании и первой попавшей в инфекционную больницу края с «условно положительным тестом» на заболевание.
Портал Северного Кавказа 13:04
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Энергетика

Цены на нефть выросли после обвала

К 18:40 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent поднималась на 9,32 процента — до 27,2 доллара за баррель, причем минутами ранее она росла на 11 процентов.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество

Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала об условиях прекращения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:15
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Здоровье

Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом остается контролируемой

Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако риск попадания инфекции из зарубежных стран остается высоким.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:07
Общество

Кабмин Украины ввел режим ЧС в Киеве и двух областях страны

Правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.
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SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
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Россия испытывает шесть противокоронавирусных вакцин

Российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:04
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YouTube снизит качество видео из-за карантина

Качество видео на YouTube для жителей Евросоюза и Британии снизят из-за карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
Sibnet Новости 13:04
Общество

Полиция прокомментировала слухи о недопуске машин в Москву

Информация о недопуске машин из Московской области в столицу является недостоверной, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК в подмосковном главке МВД.
Lenta.ru 12:39
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
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«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фанатов новым признанием

Еще недавно сыну рэпера сделали обрезание по еврейским традициям, а тут - "крещение", «Джигану, похоже, снова пора в рехаб», - решили пользователи, которые тщательно следят за инста-блогом рэпера.
Блокнот.ру 09:21
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Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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