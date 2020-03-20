Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомости10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАСС10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

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«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

Forbes12:28

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service13:36

Глава ВТБ пообещал защитить интересы клиентов в связи со вспышкой COVID-19

News.ru14:43

Коронавирус вынудил главу ВТБ обратиться к клиентам банка

Красная весна15:34
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Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

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Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

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Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

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Онищенко рассказал, почему Италия не справилась с коронавирусом

Китаю удалось справиться со вспышкой COVID-19 благодаря жестким и решительным административным мерам, сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
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Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
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США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
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Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Газета.Ru 12:44
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки

Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 16:47
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ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России

ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
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Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru 16:45
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
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В Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первым умершим от коронавируса в Израиле стал 88-летний мужчина, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 16:16
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия 16:51
Политика

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса

На Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Уже второй тест дал отрицательный результат, и его выписывают из больницы Черновцов.
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«Газпром» предложил производить антисептики из газа

"Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.
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АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
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Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит выразил мнение, что оставшиеся матчи текущего футбольного сезона будут доиграны только в 2021 году.
МК-Спорт 13:24
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В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

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Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА

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Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 08:21
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ООН назвала самые счастливые страны мира

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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