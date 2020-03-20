Коронавирус
Rambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Музыка
Потап спел о том, что будет после «Карантина»
Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Общество
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе
Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Здоровье
Онищенко рассказал, почему Италия не справилась с коронавирусом
Китаю удалось справиться со вспышкой COVID-19 благодаря жестким и решительным административным мерам, сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
Авто
Aston Martin DBX получит новые версии
Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки
Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Общество
ФСБ выявила ячейку финансистов ИГ в трех регионах России
ФСБ обнаружила в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов ИГ1 (запрещена в РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Происшествия
В Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первым умершим от коронавируса в Израиле стал 88-летний мужчина, сообщило министерство здравоохранения страны.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Политика
На Украине первый человек выздоровел от коронавируса
На Украине первый человек выздоровел от коронавируса. Уже второй тест дал отрицательный результат, и его выписывают из больницы Черновцов.
Общество
«Газпром» предложил производить антисептики из газа
"Газпром" готов организовать производство антисептиков из газа - речь идет об изопропаноле и этаноле, которые могут использоваться как базовые вещества для производства антисептиков.
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Футбол
Немецкий вирусолог: Футбол вернется только в 2021 году
Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит выразил мнение, что оставшиеся матчи текущего футбольного сезона будут доиграны только в 2021 году.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Музыка
The Weeknd выпустил новый альбом After Hours
Футбол
Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Общество