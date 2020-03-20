Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомости10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАСС10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

РБК12:43

«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

Forbes12:28

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service13:36

Глава ВТБ пообещал защитить интересы клиентов в связи со вспышкой COVID-19

News.ru14:43

Коронавирус вынудил главу ВТБ обратиться к клиентам банка

Красная весна15:34
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Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Общество

США задумались о введении санкций против России из-за цен на нефть

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Профиль 02:12
Футбол

УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год.
Газета.Ru 14:59
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 08:21
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 13:56
Экономика

ЦБ объявил меры поддержки граждан и экономики в условиях пандемии

Банк России объявил о мерах поддержки населения, экономики и финансового сектора.
Коммерсантъ 07:48
Общество

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что российские ученые создали буквально за два месяца шесть вакцин против коронавируса.
Московский Комсомолец 08:43
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 05:41
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Политика

США не считают, что санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом

Вашингтон, 20 марта 2020, 09:37 — REGNUM Ограничения, введённые США против Ирана, не мешают этой стране бороться с распространением коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:37
Авто

Компания Porsche назвала сроки выхода двух новинок

На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche.
Тарантас Ньюс 08:56
Экономика

ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
РБК 10:08
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Шоу-бизнес

64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет

Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Passion.ru вчера в 07:27
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru вчера в 13:28
Транспорт

В Москве на 30% упало количество поездок на метро

На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.
РБК 13:47
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Политика

Поляки предложили забрать у России Калининградскую область

Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:16
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАСС 00:59
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Общество

По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
РИА Новости 10:02
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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