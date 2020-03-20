Коронавирус
РБКГлава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
США задумались о введении санкций против России из-за цен на нефть
Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Футбол
УЕФА по ошибке сообщил, что Евро-2020 не будет переименован
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter опровержение собственного сообщения о том, что Евро-2020 не будет переименован из-за переноса на 2021 год.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал отказаться от алкоголя, сигарет и заниматься спортом, чтобы противостоять эпидемии нового коронавируса.
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки граждан и экономики в условиях пандемии
Банк России объявил о мерах поддержки населения, экономики и финансового сектора.
Общество
Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что российские ученые создали буквально за два месяца шесть вакцин против коронавируса.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Политика
США не считают, что санкции мешают Ирану бороться с коронавирусом
Вашингтон, 20 марта 2020, 09:37 — REGNUM Ограничения, введённые США против Ирана, не мешают этой стране бороться с распространением коронавируса COVID-19.
Авто
Компания Porsche назвала сроки выхода двух новинок
На ежегодной конференции немецкого производителя были озвучены даты появления двух новых автомобилей Porsche.
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Шоу-бизнес
64-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела на 20 лет
Лариса Долина вызвала бурю восторгов у своих поклонников: за последнее время она заметно помолодела и похорошела.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Транспорт
В Москве на 30% упало количество поездок на метро
На дорогах столицы стало меньше автомобилей — их среднесуточная численность упала на 5%, на 9% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и на 12% возросла средняя скорость движения транспорта по улицам Москвы.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Политика
Поляки предложили забрать у России Калининградскую область
Читатели польской газеты предложили присоединить к Польше Калининградскую область на фоне закрытия границ региона из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19
Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Общество
По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать на всей территории России, последней присоединилась Ингушетия.
Происшествия