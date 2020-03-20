Коронавирус

РБКРБКГлава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомости10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАСС10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

РБК12:43

«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

Forbes12:28

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service13:36

Глава ВТБ пообещал защитить интересы клиентов в связи со вспышкой COVID-19

News.ru14:43

Костин сообщил о разработке мер по защите пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ21:19
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Общество

В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета 11:16
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Сommuna.ru вчера в 10:40
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Lenta.ru 21:26
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 05:46
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
ТАСС 18:57
Энергетика

Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов

Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
РИА Новости 13:28
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru 21:11
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Армия и оружие

В Южной Корее сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

КНДР запустила в субботу неустановленный реактивный снаряд в направлении Японского моря.
ТАСС 18:46
Авто

Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим

По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Тарантас Ньюс вчера в 00:29
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 11:11
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

ВОЗ: Более 209 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире

Число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку 209 тысяч.
Вечерняя Москва 02:19
Футбол

УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона

Как сообщает издание "Спорт-Экспресс", Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА - прим.) предложила футбольным ассоциациям три варианта завершения текущего сезона.
Piter.tv 14:53
Политика

России мстят в ситуации с коронавирусом, предположил Жириновский

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заподозрил, что в обстановке с коронавирусом может прослеживаться часть "кампании против России".
РИА Новости 21:42
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
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Глава UFC допустил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона

Газета.Ru 09:15
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Футбол

Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Бомбардир.ру 18 марта в 11:44
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Обнаружены два новых вида пилоносых акул

Специалисты выловили в водах Занзибара и Мадагаскара несколько пилоносых акул, которые, как оказалось, принадлежат к двум, ранее неизвестным видам.
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В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО вчера в 04:10
Музыка

Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню

Группа Little Big не сможет выступить на «Евровидении» в 2021 году с песней UNO.
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Экономика

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Piter.tv вчера в 06:22
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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