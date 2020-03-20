Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомости10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАСС10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

РБК12:43

«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

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Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Service13:36

Глава ВТБ пообещал защитить интересы клиентов в связи со вспышкой COVID-19

News.ru14:43

Коронавирус вынудил главу ВТБ обратиться к клиентам банка

Красная весна15:34
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Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.
Astera вчера в 12:56
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Astera вчера в 13:58
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Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом

РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Стерлеград 11:00
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КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея в субботу запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
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РИА Новости 15:01
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Малком готов к вызову в сборную России

Нападающий «Зенита» Малком в интервью Foot Mercato признался, что готов сыграть за сборную России, но мечтает выступать за команду Бразилии.
Спорт-Экспресс 18:00
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Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru 18:48
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Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Москва 24 18 марта в 21:23
Происшествия

Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Газета.Ru 17:40
Общество

Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса

Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

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Google начала блокировать установку чужих мобильных приложений

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Украинские силовики сообщили об одном погибшем за сутки в Донбассе

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Политика

ЦИК утвердил порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ утвердил порядок организации общероссийского голосования по поправке в конституцию, следует из постановления Центризбиркома, принятого на заседании в пятницу.
РИА Новости 06:41
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Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
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УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
REGNUM 15:31
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
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Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
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Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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