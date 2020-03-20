Коронавирус
Rambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус
Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone
По информации международного агентства Reuters, компания Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах в большинстве стран.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Гаджеты
Sony рассказала про характеристики PlayStation 5
Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки
Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Технологии
«Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес
Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера»
Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.
Космос
Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара лопатой
InSight на поверхности Марса осуществлял бурение скважины для того, чтобы разместить в ней сейсмометр и приступить к изучению внутреннего строения планеты, однако сверло застряло в марсианском грунте и никак не поддавалось извлечению.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.