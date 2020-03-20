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Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

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Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone По информации международного агентства Reuters, компания Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах в большинстве стран.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

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Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Гаджеты Sony рассказала про характеристики PlayStation 5 Вчера состоялась официальная презентация, на которой представитель компании Sony официально рассказал про технические особенности консоли PlayStation 5. Оказалось, что компания сделала упор на накопитель, ведь длительное время разработчики видеоигр просили твердотельные накопители, но никак их не получали.

Общество В Турции число заразившихся коронавирусом выросло вдвое за сутки Число выявленных в Турции зараженных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, число умерших увеличилось до девяти, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Технологии «Первый канал» и МТС создадут совместный бизнес Компании готовы вместе инвестировать в контент МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать новые проекты телеканала, а «Первый» — большие данные оператора для анализа своей аудитории в интернете.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Футбол «Бавария» готовит трансфер Хаверца из «Байера» Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира на своей странице в твиттере сообщил, что мюнхенская Бавария собирается приобрести 20-летнего атакующего полузащитника Байера и сборной Германии Кая Хаверца.