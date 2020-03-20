Коронавирус
Rambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Общество
В Москве изолированы 6000 контактировавших с больными коронавирусом
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 131 заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице было установлено 6 тыс. контактировавших.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Политика
В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Наука
В России начали тестировать вакцины от коронавируса
Лекарство разработали в Новосибирском вирусологическом центре «Вектор». Планируется внедрить вакцину в конце текущего года.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Происшествия
Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье
Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Шоу-бизнес
После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело
После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Политика
Аваков выступил за введение на Украине «тотального» карантина
Срочное введение на Украине тотального карантина предложил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Политика
Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Происшествия
Педофил развращал детей в примерочной магазина в Петербурге
Сообщается, что инженер-геодезист с разницей в год напал на девочек в примерочной магазина одежды ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и совершил в их отношении развратные действия.
Шоу-бизнес
Звезда популярного сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Футбол
Защитник ЦСКА Сигурдссон рассказал о коронавирусе
Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Арнор Сигурдссон поделился мнением о ситуации c приостановкой национального первенства.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса
Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.