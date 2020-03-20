Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceГлава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
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Костин обратился к клиентам ВТБ в связи с коронавирусом

Ведомостивчера в 10:03

В ВТБ сообщили о разработке мер по защите клиентов, пострадавших от пандемии

ТАССвчера в 10:05

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

РБКвчера в 12:43

«Мир победит и эту болезнь»: Костин пообещал защитить интересы клиентов

Forbesвчера в 12:28

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

Rambler News Serviceвчера в 13:36

Костин сообщил о разработке мер по защите пострадавших от коронавируса

Коммерсантъвчера в 21:19

Глава ВТБ пообещал защитить интересы клиентов в связи со вспышкой COVID-19

News.ruвчера в 14:43
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Общество

В Москве изолированы 6000 контактировавших с больными коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 131 заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице было установлено 6 тыс. контактировавших.
RT на русском 05:57
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Космос

Робот Федор оказался не нужен на МКС

На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Эхо Москвы 05:00
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Политика

В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
ТАСС вчера в 13:02
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Наука

В России начали тестировать вакцины от коронавируса

Лекарство разработали в Новосибирском вирусологическом центре «Вектор». Планируется внедрить вакцину в конце текущего года.
Business FM Уфа вчера в 06:45
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Кино

Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com 19 марта в 03:07
Шоу-бизнес

После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Wday.ru вчера в 00:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Политика

Аваков выступил за введение на Украине «тотального» карантина

Срочное введение на Украине тотального карантина предложил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
iReactor 05:54
Политика

Лукашенко сообщил о просьбах из России помочь белорусскими продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистам сообщил, что в стране достаточно продуктов, чтобы обеспечить население.
РБК вчера в 11:00
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Педофил развращал детей в примерочной магазина в Петербурге

Сообщается, что инженер-геодезист с разницей в год напал на девочек в примерочной магазина одежды ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте и совершил в их отношении развратные действия.
7 новостей 05:45
Шоу-бизнес

Звезда популярного сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом

Passion.ru вчера в 06:15
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Газета.Ru вчера в 07:29
Футбол

Защитник ЦСКА Сигурдссон рассказал о коронавирусе

Полузащитник ФК ЦСКА (Москва) Арнор Сигурдссон поделился мнением о ситуации c приостановкой национального первенства.
ГЛАС.RU 00:38
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com вчера в 11:30
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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