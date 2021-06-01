Лукашенко рассказал, что отвез Путину аналитические материалы спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время состоявшихся в минувшие выходные переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным он познакомил его с аналитическими материалами белорусских спецслужб, которые касаются в том числе и России.