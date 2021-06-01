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Экономика

Глава ВТБ объяснил возвращение банка в число акционеров «Первого канала»

Также глава ВТБ сообщил, что, по оценкам банка, российская экономика восстановится к допандемийному уровню к концу 2021 года.
ТАСС
Поэтому я считаю, что выход на траекторию роста 3% ВВП и больше, безусловно, будет.
РБК
Бизнес часто говорит о необходимости судебной и правоохранительной реформ.
РБК
Трудно рассчитывать на какую-то серьезную либерализацию в условиях, когда мы находимся в состоянии практически холодной войны и испытываем давление Запада на наши внутренние процессы.
РБК

С чего всё началось

Глава ВТБ — РБК: «Превратиться в Северную Корею для нас невозможно»

В 1996 году указом президента Российской Федерации назначен председателем Внешэкономбанка. С 2002 года возглавляет банк ВТБ.
РБК17:00

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