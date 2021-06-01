Глава ВТБ объяснил возвращение банка в число акционеров «Первого канала»
Также глава ВТБ сообщил, что, по оценкам банка, российская экономика восстановится к допандемийному уровню к концу 2021 года.
Трудно рассчитывать на какую-то серьезную либерализацию в условиях, когда мы находимся в состоянии практически холодной войны и испытываем давление Запада на наши внутренние процессы.
С чего всё началось
Глава ВТБ — РБК: «Превратиться в Северную Корею для нас невозможно»
В 1996 году указом президента Российской Федерации назначен председателем Внешэкономбанка. С 2002 года возглавляет банк ВТБ.
РБК17:00
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