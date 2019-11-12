Футбол
РИА НовостиГлава ВТБ оценил летние трансферы «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо". В летнее трансферное окно столичный клуб приобрел более десяти футболистов.
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Политика
Макрон заявил о беспрецедентном кризисе международной системы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир переживает беспрецедентный кризис международной системы.
RT на русском 05:58
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об отмене «внутрибанковского роуминга»
Сегодня, 12 ноября Госдума обсудит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на отмену так называемого «внутрибанковского роуминга», сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:02
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Авто
Полностью раскрыта внешность новой Kia Optima
Компания Kia показала первые официальные изображения нового седана K5, который в России известен под названием Optima.
Популярная механика 05:15
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони из-за травмы оказалась на костылях
Анджелина получила травму ноги и теперь вынуждена передвигаться с помощью костылей.
Территория новостей 02:30
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине
Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Общество
Greenpeace предложил Минприроды запретить одноразовый пластик в России
Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков.
Газета.Ru 06:36
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Общество
Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Кино
Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России
Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Футбол
Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
Sport24.ru вчера в 16:59
Армия и оружие
США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров
Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Происшествия
Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки
Московский Комсомолец вчера в 18:21
Наука
Разработаны программируемые носимые роботизированные руки
Специалисты из Франции и Японии под руководством Масахико Инами из Токийского университета разработали носимые программируемые роботизированные руки, расширяющие возможности человека.
МедиаПоток вчера в 08:27
Экономика
«Центр-инвест» выпустит первые в РФ «зеленые» облигации
Согласно заключению RAEX-Europe, привлекаемые средства банк «Центр-инвест» использует в соответствии с принципами зеленых облигаций (Green Bond Principles 2018), которые были разработаны Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).
Деловая газета. Юг 05:36
Происшествия
Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге
Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
РЕН ТВ 06:24
Авто
Mitsubishi представила внедорожную версию Mitsubishi Xpander
В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
Car.ru 05:44
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда вчера в 19:04
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
Российская газета 05:53
Происшествия
В Нижегородской области задержали угонщиков скорой
Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:19
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
Распродажа в День холостяка принесла Alibaba Group рекордные $38 млрд
Обновлено в 14:52 Владелец китайской площадки Aliexpress компания Alibaba Group заработала за сутки распродаж 38,4 млрд долларов, сообщает South China Morning Post.
BFM.ru 04:50
Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Технологии
Google Chrome будет помечать медленные сайты
Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
Актуальные Новости 05:44