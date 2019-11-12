Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГлава ВТБ оценил летние трансферы «Динамо»

ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо". В летнее трансферное окно столичный клуб приобрел более десяти футболистов.
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Глава ВТБ оценил летние трансферы «Динамо»

РИА Новости04:19

Новый трансферный мем. «Приобретения не такие уж и плохие»

Спорт-Экспресс06:45
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Компания Kia показала первые официальные изображения нового седана K5, который в России известен под названием Optima.
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RT на русском 06:41
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В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
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Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
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Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.
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Армия и оружие

США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
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Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
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Пожар произошел на территории Северной ТЭЦ в Петербурге

Ангар загорелся на территории Северной ТЭЦ в Петербурге.
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В линейку Mitsubishi Xpander вошла вариация Cross: подобный кроссвэн отличается от простой модели по размерам, пластиковым накладкам на колесных арках и порогах, а еще рейлингам на крыше.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

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Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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В Нижегородской области задержали угонщиков скорой

Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
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Компания Google планирует ввести новую функцию в свой браузер. Chrome будет помечать медленные и быстрые сайты определенной маркировкой.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Динамо
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы. Один из двух клубов, принимавший участие во всех чемпионатах высшего дивизиона СССР. До 2016 года участвовал также во всех чемпионатах России в высшем дивизионе, но по итогам сезона 2015/16 впервые его покинул.
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