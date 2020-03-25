Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

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Глава ВТБ обещал исполнить задачу Путина по ипотечным каникулам

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«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

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ВТБ и Сбербанк отреагировали на предложение Путина по кредитным каникулам

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Костин заявил, что ВТБ несильно пострадает от реструктуризации кредитов из-за COVID-19

Интерфакс11:50
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Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

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Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Вести.Ru 12:16
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
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Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Газета.Ru 03:31
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
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Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
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На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
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Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
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Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
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Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
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Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

RT на русском 12:24
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
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В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

РИА Новости 20:49
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Лекарство от коронавируса успешно прошло испытания во Франции

Французские специалисты сообщили об успешных результатах испытания лекарства от коронавируса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 01:32
Энергетика

Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:41
Общество

Суд в США встал на сторону SEC и запретил выпуск криптовалюты Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал цифровые токены Gram, выпущенные в рамках блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), ценной бумагой и запретил их передачу инвесторам, тем самым встав на сторону Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Коммерсантъ вчера в 20:11
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Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza

В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza.
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Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.
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Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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