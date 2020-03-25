По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.

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Здоровье Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус» Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.

Политика На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

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