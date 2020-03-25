Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ и Сбербанк отреагировали на предложение Путина по кредитным каникулам

Взгляд.рувчера в 11:11

«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

Комсомольская правдавчера в 11:50

Костин о кредитных каникулах: будем работать с населением

РИА Новостивчера в 11:36

Глава ВТБ обещал исполнить задачу Путина по ипотечным каникулам

REGNUMвчера в 11:28

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Вести.Ruвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Космос

Межзвездная комета может расколоться в Солнечной системе

Популярная механика 23 марта в 08:21
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Происшествия

Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис вчера в 09:59
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес

Официально: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц скоро поженятся

Актер надеется, что это случится в ближайшем будущем. Уже больше двух лет Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц счастливы вместе.
7Дней.ру 04:30
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Дни24 01:52
Общество

Льва Лещенко переместили в реанимацию

По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.
КМВ Новости вчера в 15:49
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Общество

Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции

Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).
Российская газета 08:49
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК вчера в 12:29
Политика

La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии

Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны, в отличие от того, что поставляет Китай.
РБК 08:58
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Известия 00:35
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Происшествия

С поличным задержан начальник ГИБДД Новочеркасска

Южная служба новостей вчера в 05:06
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:00
Общество

В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса

В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
МонаВиста 03:35
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
Технологии

У AMD похитили исходные коды новых GPU

Представители AMD заявили, что у «красной» компании похитили интеллектуальную собственность в виде исходных кодов к графическим чипам.
Faktom 08:19
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

Власти Петербурга запретили с 28 марта по 5 апреля посещать храмы

Власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, следует из постановления, опубликованного в четверг на сайте Смольного.
Интерфакс 09:35
Технологии

National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик

Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
Российская газета 06:20
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное