Экономика
Вести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам
По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Космос
Межзвездная комета может расколоться в Солнечной системе
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Происшествия
Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776
Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Официально: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц скоро поженятся
Актер надеется, что это случится в ближайшем будущем. Уже больше двух лет Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц счастливы вместе.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Льва Лещенко переместили в реанимацию
По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
Составлен рейтинг районов Москвы, благоприятных для самоизоляции
Для составления рейтинга были выбраны районы в старых границах Москвы и часть высокоплотных близких районов Новой Москвы (всего 130 районов).
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
La Stampa назвала бесполезной 80% российской помощи Италии
Российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина, 80% поставок российского оборудования бесполезны, в отличие от того, что поставляет Китай.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
С поличным задержан начальник ГИБДД Новочеркасска
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Общество
В Испании за сутки более 730 человек умерли от коронавируса
В Испании за прошедшие сутки 25-26 марта от от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 738 человек.
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Технологии
У AMD похитили исходные коды новых GPU
Представители AMD заявили, что у «красной» компании похитили интеллектуальную собственность в виде исходных кодов к графическим чипам.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Общество
Власти Петербурга запретили с 28 марта по 5 апреля посещать храмы
Власти Санкт-Петербурга запретили посещение религиозных организаций с 28 марта по 5 апреля, следует из постановления, опубликованного в четверг на сайте Смольного.
Технологии
National Interest: советские титановые подлодки поставили НАТО в тупик
Об инновационной подлодке проекта 705 "Лира", получившей по классификации НАТО обозначение Alpha, вспомнил эксперт издания The National Interest Калеб Ларсон.
Происшествия
В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.