По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Происшествия Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776 Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».

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Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

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Общество Льва Лещенко переместили в реанимацию По возвращению с американских гастролей, артиста с супругой поместили на обследование в Коммунарку в связи с плохим самочувствием Концертный директор Льва Лещенко успокоил общественность.

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Общество «Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.

Технологии У AMD похитили исходные коды новых GPU Представители AMD заявили, что у «красной» компании похитили интеллектуальную собственность в виде исходных кодов к графическим чипам.