Экономика
Вести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам
По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Костин заявил, что ВТБ несильно пострадает от реструктуризации кредитов из-за COVID-19
Интерфаксвчера в 11:50
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Общество
Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов
Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
Общество
Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Политика
Российские бомбардировщики порвали американские «стелсы» F-35
Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы смогли дважды унизить американские истребители F-35, позиционирующиеся в США как лучшие боевые самолёты в мире.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
«Аэрофлот» снизил цены на полеты по России
Авиакомпания "Аэрофлот" снизила стоимость билетов по России. По информации газеты "Ведомости", снижение составило 40-60%.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Политика
В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19
Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
Политика
СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20
Китай и США согласились отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе подготовительных обсуждений перед саммитом G20, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с переговорами.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе
В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Политика
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Шоу-бизнес
Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»
На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций
Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
Общество
Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости
Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Финансы
Рубль ускорил падение после начала выступления Путина
К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
Экономика
В России ожидают роста цен на смартфоны
Москва, 26 марта 2020, 02:48 — REGNUM Цены на смартфоны во втором квартале 2020 года в российской рознице могут вырасти на 10−20% из-за изменения курса доллара, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.