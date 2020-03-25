Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Вести.Ruвчера в 14:50

Костин заявил, что ВТБ несильно пострадает от реструктуризации кредитов из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 11:50

Костин о кредитных каникулах: будем работать с населением

РИА Новостивчера в 11:36

Глава ВТБ обещал исполнить задачу Путина по ипотечным каникулам

REGNUMвчера в 11:28
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Общество

Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
BFM.ru 01:38
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Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 09:28
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
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В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Политика

Российские бомбардировщики порвали американские «стелсы» F-35

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы смогли дважды унизить американские истребители F-35, позиционирующиеся в США как лучшие боевые самолёты в мире.
Avia.pro вчера в 21:22
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Общество

«Аэрофлот» снизил цены на полеты по России

Авиакомпания "Аэрофлот" снизила стоимость билетов по России. По информации газеты "Ведомости", снижение составило 40-60%.
Эхо Москвы в Перми вчера в 10:48
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Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
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В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor вчера в 09:36
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика

СМИ: КНР и США решили отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20

Китай и США согласились отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе подготовительных обсуждений перед саммитом G20, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с переговорами.
РИА Новости 00:47
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ 24 марта в 11:19
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 23 марта в 08:10
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
Политика

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
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Шоу-бизнес

Асмус показала подписчикам кадры из нового фильма «Китобой»

На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».
Discover24 вчера в 04:16
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:59
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Общество

Власти РФ задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости

Российские власти задумались о поддержке владельцев коммерческой недвижимости, которым предстоит пройти через трудные времена на фоне падения трафика и усиливающихся ограничений на работу арендаторов - ресторанов, торговых центров и так далее - в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
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Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
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В России ожидают роста цен на смартфоны

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REGNUM вчера в 19:48
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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