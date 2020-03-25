Экономика
Вести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам
По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Финансы
Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина
Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом
В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Политика
Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции
Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Общество
На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Руководитель Роспотренадзора в беседе с Владимиром Познером рассказала об иммунитете, который вырабатывается у переболевших коронавирусом.
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Общество
Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
Хоккей
За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Футбол
Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выставил свою игровую футболку на аукцион.
Политика
Украина ожидает $33 млн от ООН для борьбы с коронавирусом
Украина ожидает $33 млн от ООН в рамках глобального плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Биатлон
Резцова назвала депутатство Шипулина «желанием набить карман»
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвергла критике действия бывшего лидера сборной России Антона Шипулина, ставшего депутатом Государственной думы в сентябре 2019 года.
Общество
Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что после пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире будет построена новая политическая, экономическая и социальная система.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Космос
Астрономы составили самую точную глобальную карту астероида Бенну
Астрономам удалось создать наиболее детальную на сегодняшний день карту астероида Бенну.
Наука
Ранний предок современных животных был найден в Австралии
Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.