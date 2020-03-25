Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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