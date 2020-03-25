Экономика
Вести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам
По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
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Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Игры
В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии
В мобильном симуляторе Plague Inc. появится новый режим, в котором игроку предстоит спасти мир от пандемии, сообщает The Verge.
Общество
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Происшествия
В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери
В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Общество
Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Студентов российских вузов отправляют на каникулы
С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Гаджеты
Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы
Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Экономика
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье
Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье.
Здоровье
В Прикамье уже 5 человек заразились коронавирусом
По информации оперативного штаба, в Пермском крае зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Здоровье
Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ
В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
Политика
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии
Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
Гаджеты
В России начали подниматься цены на iPhone
В Российской Федерации начали подниматься цены на iPhone. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.