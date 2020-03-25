По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».

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Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".

Общество Студентов российских вузов отправляют на каникулы С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.

Армия и оружие Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом «В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Происшествия Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.

Гаджеты Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.

Экономика Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Здоровье Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.