Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

По словам банкира, новая стратегия работы с учетом указаний российского президента будет разработана в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ и Сбербанк отреагировали на предложение Путина по кредитным каникулам

Взгляд.рувчера в 11:11

«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

Комсомольская правдавчера в 11:50

Костин о кредитных каникулах: будем работать с населением

РИА Новостивчера в 11:36

Глава ВТБ обещал исполнить задачу Путина по ипотечным каникулам

REGNUMвчера в 11:28

Глава ВТБ пообещал выполнить указания Путина по ипотеке и кредитам

Вести.Ruвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда Людмила Нарусова сдала тест на китайский коронавирус, его результат оказался отрицательный, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 03:19
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com вчера в 04:10
Игры

В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от пандемии

В мобильном симуляторе Plague Inc. появится новый режим, в котором игроку предстоит спасти мир от пандемии, сообщает The Verge.
Газета.Ru вчера в 07:43
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК вчера в 15:59
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Lenta.ru 02:18
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Происшествия

В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.
Газета.Ru 01:59
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 02:46
Гаджеты

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Вести.Ru 02:49
Экономика

Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы, и которые пытаются перенести выплаты по кредитам.
Росбалт 02:35
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье.
Lenta.ru 00:02
Здоровье

В Прикамье уже 5 человек заразились коронавирусом

По информации оперативного штаба, в Пермском крае зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом.
В курсе.ру вчера в 05:15
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Марина Зудина в мини восхитила стройными ногами

Kleo.ru 03:28
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал вчерашнее выступление Президента РФ

В своем сообщении Президент РФ отдельно поблагодарил медицинских работников - людей, которые сейчас стоят на страже нашего с вами здоровья.
Pro Город Самара 02:02
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Политика

В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
РИА Новости 02:28
Гаджеты

В России начали подниматься цены на iPhone

В Российской Федерации начали подниматься цены на iPhone. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:02
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное