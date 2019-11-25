Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас — тем более.
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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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