Финансы
Политика СегодняГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас — тем более.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.РИА Новостивчера в 19:03
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
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Экономика
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Общество
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В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Энергетика
Зависит от транзита: на Украине ждут исторический минимум цены на газ
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Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Происшествия
Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске
В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
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Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
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В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Политика
Майкл Блумберг собрался в президенты США
Майкл Блумберг собрался в президенты США Американский миллиардер Майкл Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США.
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Министерство обороны России получит первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М в 2021 году.
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Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
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Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Общество
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава
На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.