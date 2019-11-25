Глава ВТБ стал гостем передачи «Большая игра». В эфире Первого канала Андрей Костин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.

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Космос Дату запуска «Прогресса МС-13» к МКС могут перенести Как сообщало ИА REGNUM, ранее дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 декабря на 1 декабря.