Финансы

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Глава ВТБ стал гостем передачи «Большая игра». В эфире Первого канала Андрей Костин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях.
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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 19:03

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русскомвчера в 20:02

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 20:48

Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ruвчера в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 21:14

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ruвчера в 19:17

Костин посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ00:35
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Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
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В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
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США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

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Бывший мэр города Горловка в самоправозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха сообщил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Коммерсантъ 00:44
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Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН

Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Пятый канал вчера в 06:18
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Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
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Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
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В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Белогорском районе Амурской области на трассе столкнулись две иномарки, в результате аварии погибли пять человек, еще двое пострадали, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:45
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Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

РИА Новости вчера в 17:59
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В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Коммерсантъ 02:23
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«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — сказал лидер ЛДПР «Известиям».
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Lenta.ru 22 ноября в 16:48
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Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Общество

Telegram хотят обвинить в распространении пиратских книг

По словам Рябыко, пиратские книги появились в Telegram несколько лет назад.
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

РИА Новости вчера в 15:29
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Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга заявил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму.
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Фигурное катание

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
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По словам журналистов, Левченко является владельцем трехэтажного особняка, размещенного на двух смежных участках, объединенных забором, ландшафтным дизайном и едиными архитектурно-планировочными решениями.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее дата запуска грузового космического корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции была перенесена с 6 декабря на 1 декабря.
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Общество

«РусГидро» ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2

Сахалинская ГРЭС-2 была построена в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
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Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
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Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
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Финансы

Рубль незначительно повысился к доллару и евро

На начало торгов рубль повысился к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
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