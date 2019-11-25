Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас — тем более.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости24 ноября в 19:03

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Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ru24 ноября в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru24 ноября в 21:14

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости24 ноября в 19:03

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русском24 ноября в 20:02

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru24 ноября в 19:17

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК24 ноября в 20:48

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ24 ноября в 19:13
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Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

REGNUM 02:09
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Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Кино

В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Piter.tv вчера в 07:59
Происшествия

В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
REGNUM 03:24
Политика

Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 02:18
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известия вчера в 20:11
Спорт

Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Прыгун в воду отстранен за пропуск допинг-тестов Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина Илья Захаров отстранен от соревнований на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов.
Коммерсантъ 02:08
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
РИА Новости 03:46
Политика

О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
РИА Новости Крым вчера в 23:41
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
Авто

Новую Volkswagen Jetta сертифицировали в России

В базе Росстандарта опубликовано ОТТС на модель Volkswagen Jetta следующего поколения, которая появится в продаже уже в ближайшее время. отметим, что производство Jetta актуальной генерации завершилось в России еще в мае прошлого года.
SpeedMe 01:53
Киберспорт

Valve назвала лучшие новинки Steam за октябрь

В своем официальном блоге Valve поделилась списком лучших новинок Steam за прошедший октябрь: в рейтинг вошли двадцать платных и пять бесплатных новых игр.
Gmbox.ru 04:08
Политика

В Крыму создают народный трибунал по инциденту в Керченском проливе

В Крыму планируют созвать международный общественный трибунал для рассмотрения обстоятельств инцидента в Керченском проливе.
Евразия Daily 24 ноября в 23:52
Происшествия

Брошенного грудничка нашли в кустах в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:16
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка

Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Российская газета 02:41
Общество

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru вчера в 04:45
Игры

Новые SSD от Samsung могут использоваться в PlayStation 5 и Xbox Scarlett

По утверждениям Samsung, в 2020 году вместе с приходом нового поколения консолей в игровой индустрии наступит «эра SSD», благодаря которой загрузки станут значительно быстрее — в том числе благодаря оптимизированным накопителям формата NVMe.
Игромания.ру вчера в 13:28
Авто

Новый Renault Sandero получит гибридную версию

Топ-версия Sandero Stepway станет полноценным кроссовером и обзаведётся умеренно-гибридной силовой установкой E-Tech совокупной отдачей 140 лошадиных сил, состоящей из атмосферного 1.6 и электрического «довеска».
Motor 02:44
Здоровье

«Стальное дерево» помогло благоустроить прибрежную зону под Липецком

ГТРК Липецк вчера в 00:41
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Происшествия

В Верхней Пышме сотрудники ФСБ обнаружили подземный тайник с гранатами

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области вместе с региональным ГУ МВД обнаружили подземный тайник с боеприпасами.
Znak.com 00:20
Общество

Творчество Ротару находит отклик в России: зачем нагнетать страсти

Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
REGNUM вчера в 04:46
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Общество

В Подмосковье на коров надели VR-очки

REGNUM вчера в 14:15
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