Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас — тем более.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости24 ноября в 19:03

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Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ru24 ноября в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru24 ноября в 21:14

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru24 ноября в 19:17

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русском24 ноября в 20:02

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК24 ноября в 20:48

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости24 ноября в 19:03

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ24 ноября в 19:13
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В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Рекомендации WADA Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Хоккей

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Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
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Кадры решают всё: как больницы Нижнего Тагила борются с нехваткой медиков

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Общество

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Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
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Японцы создали пару роботов для поиска морских мин

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Политика

Сенцов выступил за возвращение Украине ядерной бомбы

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Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

Серию провокаций с инсценировкой авиаударов и использования химоружия в районе Идлиба планируют совершить члены террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представители организации «Белые каски».
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