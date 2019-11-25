Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава банка ВТБ Андрей Костин порекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе. В эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале он заявил, что выступает за рубль всегда, а сейчас — тем более.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости24 ноября в 19:03

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Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ru24 ноября в 21:31

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ24 ноября в 19:13

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК24 ноября в 20:48

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русском24 ноября в 20:02

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru24 ноября в 19:17

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости24 ноября в 19:03

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ru24 ноября в 21:14
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Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

BFM.ru 00:32
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

В WADA хотят ущемить права России на четыре года

Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
REGNUM вчера в 14:32
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Хоккей

Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.
Спорт-Экспресс вчера в 22:39
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
Российская газета вчера в 17:43
Политика

Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
RT на русском 00:39
Общество

Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
Происшествия

Алексей Миняйло требует от Минфина 1,5 млн рублей

Бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло подал иск о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Русская Планета вчера в 12:02
Политика

Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.
Lenta.ru вчера в 19:59
Происшествия

Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»

Газета.Ru вчера в 23:38
Политика

Папа Римский направил Путину приветствие

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Аргументы и Факты 00:35
Экономика

Банк России увидел риски в создании банковских экосистем

Какие экосистемы на базе банков существуют в России За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes глава банка Герман Греф.
РБК вчера в 12:14
Происшествия

В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Общество

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru вчера в 20:38
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
РБК вчера в 23:00
Общество

Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

Известия вчера в 20:11
Общество

Мантуров не ждет роста цен на российские авто из-за роста утильсбора

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», — подчеркнул Мантуров.
REGNUM вчера в 15:57
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.
Известия вчера в 17:19
Армия и оружие

Удар по Сирии нанесли неизвестные военные самолеты

Вести ПК в Воронеже вчера в 19:50
Общество

Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы

Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.
Известия вчера в 21:40
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