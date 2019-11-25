Финансы

РБКРБКГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.
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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 19:03

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русскомвчера в 20:02

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 20:48

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 21:14

Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ruвчера в 21:31

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ruвчера в 19:17

Глава ВТБ Костин считает целесообразным хранить сбережения в рублях

Народные новостивчера в 20:33
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Музыка

«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши

Известия вчера в 12:54
Шоу-бизнес

Звезду K-pop Гу Хару нашли мертвой в собственном доме

Известную южнокорейскую певицу и актрису Гу Хару нашли в воскресенье мертвой в ее доме в Сеуле, пишет Newsweek.
Аргументы и Факты вчера в 11:52
Общество

Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели

Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
OAnews вчера в 07:47
Экономика

Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.
РИА Новости вчера в 22:54
Культура

Умер украинский актер Давид Бабаев

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
Телеканал 360° вчера в 11:52
Общество

Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая

Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от метро в пользу трамвая Экс-руководитель культурного департамента Москвы выступил в Ельцин Центре.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:13
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Политика

Жириновский предложил изменить правила самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Коммерсантъ вчера в 21:21
Политика

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

РИА Новости вчера в 19:37
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру вчера в 02:22
Политика

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Российская газета вчера в 22:25
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru 23 ноября в 07:46
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Организаторы Дрезденского оперного бала «унизили» Яну Рудковскую

Рудковская не одобрила положение дел и устроила скандал.
RuNews24.ru вчера в 14:50
Политика

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян»

Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку".
РИА Новости вчера в 21:19
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Политика

В Румынии пройдет второй тур президентских выборов

В первом туре Йоханниса поддержали 37,82% сограждан, а за возглавлявшую румынское правительство в 2018 - 2019 годах Виорику Дэнчилэ отдали свои голоса 22,26% избирателей, передает ТАСС.
Комсомольская правда 23 ноября в 20:18
Происшествия

Пропавших при задымлении в шахте в Коми горняков нашли живыми

ТАСС вчера в 16:39
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
Футбол

«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес

Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.
iReactor вчера в 01:42
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Коммерсантъ вчера в 17:44
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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