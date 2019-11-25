Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.

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Армия и оружие Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан.

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Футбол «Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес Бразильская команда «Фламенго» во второй раз в своей истории добилась победы в Кубке Либертадорес.