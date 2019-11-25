Финансы
РБКГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях
Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:29, Вашингтон
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам
Шоу-бизнес
Как голубки: Седокова впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Анна Седокова впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Спорт
Юрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика
Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Экономика
Полис ОСАГО стал для водителей дешевле
Представители страхового бизнеса объясняют положительную динамику несколькими факторами. Среди них начавшаяся реформа ОСАГО.
Происшествия
В доме экс-главы Сибирского отделения РАН проводят обыски
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ проводят обыски в доме бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева в новосибирском Академгородке, об этом сообщает ТАСС.
Политика
Жириновский предложил изменить пределы самообороны
Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
Гаджеты
Новый смартфон Honor V30 могут оценить в 700 долларов
Как стало известно, в новом Honor V30 предложат процессор Kirin 990 5G, а также тройную камеру с датчиком Sony IMX686.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Путешествия
Названы самые популярные направления отдыха россиян на Новый год
Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина в беседе с «Известиями» сообщила, что самым популярным направлением отдыха россиян на новогодние праздники внутри страны стали курорты Краснодарского края, а за пределами России — Таиланд, Турция и ОАЭ.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
Политика
Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев
Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Авто
Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet
Разработка новинки была приостановлена в том же году из-за ухода Chevrolet с Российского рынка.
Наука
Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество
Ученые создали новый материал, который способен очищать воздух от диоксида азота.
Шоу-бизнес
Наталия Ветлицкая в преддверии тура по России дала интервью Малахову
В преддверии выступлений Наталия дала интервью Андрею Малахову на федеральном канале, во время которого откровенно поделилась сведениями о своей личной жизни.
Политика
В Конгрессе США заявили, что Украина вмешивалась в американские выборы
По данным телеканала CNN, конгрессмен Ли Зелдин напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские выборы.
Спорт
Аутсайдер победила после массового завала лыжниц в Швеции
Всего в заезде принимало участие шесть человек. В феврале этап гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.
Общество
Автомания: Уроки вождения. Поворачивайте из своей полосы
Некоторые продвинутые пользователи городской дорожной сети проезжают очередь по той полосе в которой разрешено движение только прямо, а затем пытаются влезть между машинами законопослушных водителей создавая проблемы и для них и для тех кто двигается за ними.