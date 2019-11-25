Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.

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