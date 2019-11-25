Финансы

РБКРБКГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ruвчера в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

URA.Ruвчера в 21:14

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 19:03

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русскомвчера в 20:02

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ruвчера в 19:17

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 20:48

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМвчера в 19:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Социологи насчитали рекордное количество протестов в России

В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
НовостиВолгограда.ру 06:11
Транспорт

Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.
Газета.Ru 04:42
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Шоу-бизнес

Южнокорейская певица Гу Хара умерла в возрасте 28 лет

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара умерла в возрасте 28 лет, сообщает издание The Vox.
Sputnik Литва вчера в 22:45
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Экономика

Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Итальянский банк UniCredit (в России работает его «дочка» — «ЮниКредит») оказался самым большим пессимистом в прогнозировании экономического роста в России.
РБК 08:12
Общество

Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
iReactor 01:39
Общество

Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

РИА Новости 10:25
Гаджеты

В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская Huawei начинает продажу в России нового флагманского смартфона Mate 30 без сервисов Google.
МонаВиста 05:48
Авто

Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce

В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Тарантас Ньюс 00:49
Армия и оружие

Названа дата спуска на воду подлодки «Волхов»

Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота России будет спущена на воду в Петербурге 26 декабря 2019 года.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Общество

Польская студентка назвала украинцев «животными» и была отстранена от учебы

В польском городе Ольштыне отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете студентку-медика, которая назвала украинцев "животными" и нецензурно обругала женщину, прибывшую из соседней страны.
Ruposters.ru 08:57
Происшествия

На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти

В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД.
РБК 09:47
Шоу-бизнес

Безденежье: жена Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Телепрограмма 01:42
Политика

В МИД РФ удовлетворены решением Гааги по «керченскому инциденту»

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все её принципиальные предложения», — говорится в документе.
REGNUM 08:08
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Политика

Лукашенко назвал Калининград «своей областью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день.
РИА Новости 06:45
Общество

Власти Узбекистана обвинили пять вузов из России в нарушении законов

Пять российских вузов принимали документы и заключали договоры с абитуриентами без наличия соответствующих разрешений, заявили в Госинспекции по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана, говорится на сайте ведомства.
Московский Комсомолец 08:50
Политика

Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:35
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Происшествия

Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Известия 09:53
Экономика

Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал законопроект, который предложили Минфину, позволяющий выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния.
Моя Москва.онлайн 01:16
Энергетика

Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Lenta.ru 09:26
Экономика

НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Коммерсантъ вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное