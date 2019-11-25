Финансы

РБКРБКГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». «Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно», — заявил он, уточнив, что в перспективе российская валюта является достаточно стабильной.
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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новости19:03

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБК20:48

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ru19:17

Глава ВТБ порекомендовал россиянам хранить деньги в рублях

АБН19:31

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

ПРАЙМ19:13

Глава ВТБ назвал лучшую валюту для сбережений

Вечерняя Москва19:56
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Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
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В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
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Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии

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Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости 03:50
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
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Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Панов объяснил, почему болельщики «Спартак» скандируют оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.
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Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
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ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
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В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru 20:47
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Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса

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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Происшествия

Автокатастрофа в Иркутской области: погибла супруга мэра города Тулун

В Черемховском районе Иркутской области произошла крупная автокатастрофа с участием мэра города Тулун Юрия Кариха, об этом 23 ноября сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе администрации городского округа Тулуна.
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Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова стала третьей

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при Японии, проходящий в Саппоро.
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Ким Чен Ын проверил боеготовность островного гарнизона в Желтом море

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннендо.
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Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
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«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» забили по три мяча

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Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак

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Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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