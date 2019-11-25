Финансы

ФАНФАНГлава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале.
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Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

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Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

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News.ruвчера в 19:17

Костин посоветовал хранить сбережения в рублях

Коммерсантъ00:35
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
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Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 23 ноября в 18:59
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Флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил больше памяти

Сегодня стало известно, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G в скором времени сможет порадовать новыми версиями, отличающими объемом памяти.
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Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год).
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден

РИА Новости 00:16
Общество

Названы профессии с самой высокой конкуренцией в России

Творческие профессии оказались одними из самых суровых в плане конкуренции, рассказали в понедельник, 25 ноября, эксперты из Академии труда и социальных отношений.
Вечерняя Москва вчера в 23:52
Армия и оружие

Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
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В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 10:01
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В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М»

Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре

Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.
Красная весна 23 ноября в 06:03
Армия и оружие

Турция атакует курдов боевыми дронами

Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).
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Общество

«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань

Госкомпания «Автодор» сформировала основной пул подрядчиков для строительства скоростной трассы Москва — Казань, сообщил глава компании Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.
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Политика

Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:09
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
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В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
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Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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«Ведомости»: Медведев одобрил правила инвестирования из ФНБ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал проект закона, предложенный Минфину, который позволяет выделять накопленные средства из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).
Газета.Ru 00:36
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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