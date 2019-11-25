Финансы
Российская газетаГлава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях
Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По его мнению, российская валюта сегодня является достаточно стабильной.
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Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.РИА Новостивчера в 19:03
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