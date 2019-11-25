Финансы

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВТБ посоветовал хранить сбережения в рублях

Председатель правления ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале". По его мнению, российская валюта сегодня является достаточно стабильной.
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с чего всё началось

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 19:03

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Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

РБКвчера в 20:48

Глава ВТБ посоветовал лучшую валюту для хранения сбережений

Lenta.ruвчера в 21:31

Глава ВТБ подсказал россиянам, в какой валюте лучше хранить сбережения

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Коммерсантъ00:35

Глава ВТБ призвал россиян хранить сбережения в рублях

RT на русскомвчера в 20:02

Глава ВТБ счёл перспективным хранение сбережений в рублях

News.ruвчера в 19:17

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

РИА Новостивчера в 19:03
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Неудачного киллера приговорили к восьми годам колонии в Петербурге

Сегодня, 25 ноября, киллера приговорили к восьми годам колонии строгого режима, при этом вину свою он не признал.
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Финляндия урежет расходы на социалку

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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
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Происшествия

Воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты в цирке Белгорода

Переломом ноги закончилось для воздушной гимнастки из петербургского цирка "Империал" выступление в Белгороде.
Вести.Ru 03:58
Происшествия

Пилот самолета умер после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

Ведомости вчера в 03:50
Футбол

Семин перечислил проблемы «Локомотива» перед игрой с «Байером» в ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что команда испытывает ряд проблем перед домашним матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».
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Вера Брежнева не стала отрицать развод

Некоторые всерьез считают, что Вера Брежнева не живет с Константином Меладзе.
StarHit.ru 22 ноября в 07:10
Политика

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия

Пьяный депутат в Марий Эл насмерть сбил на машине подростка

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Пушков прокомментировал заявление о травле Ротару

Не существует никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару, хотя в России ей и «не очень рады», рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter, комментируя заявление концертного директора певицы Сергея Лаврова о том, что критика Ротару и призывы лишить ее звания народной артистки СССР являются «чьим-то заказом».
Rambler News Service вчера в 01:07
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM 23 ноября в 06:35
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами руководителей

Рейтинг из 12 отраслей, в которых руководители зарабатывают больше всего, составил журнал Forbes.
Газета.Ru 03:06
Экономика

«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ".
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Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого

Спорт-Экспресс вчера в 13:45
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Фоменко: «Тихонов вполне мог бы работать в „Спартаке“ вместо Тедеско»

Тихонов вполне мог бы там работать. Он важная для «Спартака» фигура, а человек энергичный. Думаю, скоро Андрея ждет серьезное предложение.
Sport24.ru 00:55
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Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен

14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в крае с 11 по 17 ноября. Это на 2,5 % выше эпидемического порога.
Бийский рабочий вчера в 22:45
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Huawei выпускает в России Mate 30 Pro без сервисов Google

Китайская компания Huawei начинает продажи смартфона Mate 30 Pro в России.
News.ru 01:38
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.
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Экономика

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Первый канал вырезал шутку Светлакова

В эфир Первого канала вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
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Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
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Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

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REGNUM вчера в 22:11
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