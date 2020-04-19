Коронавирус

BFM.ruBFM.ruАндрей Костин предложил ЦБ дать банкам «дешевые» деньги

Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги. По мнению председателя правления ВТБ, целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет.
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с чего всё началось

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
РБК10:00

Подробнее о событии

Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги

Известия13:30

Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

РБК10:00

Глава ВТБ призвал ЦБ выделить банкам деньги на более выгодных условиях

News.ru12:35

Костин счел, что ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги по спецпрограммам

Интерфакс12:23

Костин призвал ЦБ предоставить банкам дешевые деньги по спецпрограммам

Коммерсантъ12:10

Глава ВТБ призвал Центробанк влить в экономику дешёвые деньги

Говорит Москва11:30

Костин предложил Банку России влить «дешевые деньги» в экономику

ТАСС12:51
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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