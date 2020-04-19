Коронавирус
BFM.ruАндрей Костин предложил ЦБ дать банкам «дешевые» деньги
Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги. По мнению председателя правления ВТБ, целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет.
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с чего всё началось
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБК10:00
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