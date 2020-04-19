«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.

с чего всё началось

Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги. По мнению председателя правления ВТБ, целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет.

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