Коронавирус
Взгляд.руГлава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику
Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБК10:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
Армия и оружие
США планируют запуск системы для противодействия российским спутникам
Rambler News Service 17 апреля в 13:17
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Происшествия
Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
Газета.Ru 20:37
Здоровье
Еще 38 человек заболели коронавирусом в Хабаровском крае
За сутки медики выявили еще 38 пациентов с таким диагнозом. Новые случаи выявлены в Хабаровске, Советской Гавани и селе Богородском.
Байкал24 вчера в 08:49
Здоровье
В Бурятии число зараженных коронавирусом достигло 120 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на пять человек и достигло 120, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости 00:16
Политика
Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая
Груз весом более 40 тонн перебросил самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 15:55
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Назначен новый председатель правительства Камчатского края
Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
ТАСС 20:13
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на слухи о подагре
Фанаты всерьез забеспокоились о состоянии Шишковой и стали терроризировать её вопросами о подагре в комментариях в социальных сетях.
Bimru.ru 09:55
Общество
В Приморье назначили нового министра цифрового развития
Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.
РИА Новости 21:00
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости вчера в 00:26
Футбол
Уткин рассказал, за какой футбольный клуб болеет
РИА Новости 07:30
Наука
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия 21:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Экономика
Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Хоккей
Хоккеист «Салавата Юлаева» Сергеев сообщил клубу об отъезде в НХЛ
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Артём Сергеев рассказал руководству клуба о скором переходе в команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».
RT на русском 13:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить
Певица все еще не встает с постели и общается жестами из-за установленной трахеостомы. 70-летняя артистка попала в больницу 1 апреля.
Gazeta.SPb 17 апреля в 23:42
Авто
Honda представила план утилизации аккумуляторов электромобилей
Car.ru вчера в 06:40
Общество
Западная промышленность отказывается от производства в Китае
Китай же в свою очередь предупреждает - уйдя с рынка, вернуться назад западные компании уже не смогут.
RuNews24.ru 11:17
Кино
Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах
В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
Профиль 09:50
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Армия и оружие
ВВС правительственных войск готовят удар по армии Хафтара в Ливии
ИА Красная Весна 12:01
Футбол
«Я был отстранён от футбола не из-за России»
В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.
Известия 17:01