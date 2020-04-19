Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руГлава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику

Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
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Костин призвал ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику по спецпрограммам

«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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