Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

"Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин. В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Бедных предложили освободить от НДФЛ

9111.ru05:03

Россиян могут освободить от налогов

Блокнот.ру01:23

Орешкин прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

ТАСС05:11

Глава МЭР оценил предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ

News.ru05:23

О падении реальных доходов и налоговых льготах для бедных

Давыдов.Индексвчера в 12:40

Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

ГЛАС.RUвчера в 09:30

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ruвчера в 07:10
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Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии

Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
РБК 05:25
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Культура

Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

Lenta.ru 05:11
Политика

В Сенате США призвали к новым санкциям против «Северного потока-2»

Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Тед Круз призвал к ведению Вашингтоном новых санкций в отношении компаний-участников проекта «Северный поток-2».
Ридус 20 ноября в 23:06
Происшествия

В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 03:29
Здоровье

Неуязвимая перед раком группа крови названа медиками

После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:55
Здоровье

Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом

Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
iReactor вчера в 22:56
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Спорт

Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу

В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
Советский спорт 05:16
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
РИА Новости 02:43
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Политика

Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем

Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Росбалт вчера в 17:18
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса вчера в 01:47
Общество

В США под зданием школы нашли могилы 145 человек

В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 10:35
Общество

Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
Теннис

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией

Чемпионат 05:43
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости вчера в 07:17
Политика

Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
RT на русском 05:23
Общество

Юрий Чайка: прокуроры вернули бизнесу 47 млрд рублей

Коммерсантъ Екатеринбург 02:42
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