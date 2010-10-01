Экономика
Вести.RuГлава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
"Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин. В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии
Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Политика
В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Единоборства
Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг
Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Культура
Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»
Политика
В Сенате США призвали к новым санкциям против «Северного потока-2»
Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Тед Круз призвал к ведению Вашингтоном новых санкций в отношении компаний-участников проекта «Северный поток-2».
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
Неуязвимая перед раком группа крови названа медиками
После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Здоровье
Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Спорт
Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу
В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
Армия и оружие
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Уточняется, что задержанный является организатором 20 терактов, в том числе в России в 2018 году и в Гамбурге.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Политика
Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем
Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
Космос
Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Глава МИД Японии намерен обсудить в Москве тему мирного договора
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил о намерении в ближайшее время приехать в Москву для обстоятельного обсуждения вопросов мирного договора с российской стороной.
Общество