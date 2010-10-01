Экономика
News.ruМалоимущих предлагают освободить от НДФЛ
Малоимущие граждане могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физлиц. Идея принадлежит главе ВТБ Андрею Костину, который находит, что правительство благосклонно относится к данной инициативе.
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Костин видит в правительстве поддержку идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ
ТАСС20 ноября в 14:02
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