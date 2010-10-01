Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

"Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин. В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ

News.ruвчера в 16:03

Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

ГЛАС.RU09:30

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ru07:10

О падении реальных доходов и налоговых льготах для бедных

Давыдов.Индекс12:40

Костин видит в правительстве поддержку идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ

ТАССвчера в 14:02
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:25, Вашингтон
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Капитал страны 15:18
Финансы

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
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Общество

В США под зданием школы нашли могилы 145 человек

В американском штате Флорида под зданием школы нашли могилы 145 человек, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 10:35
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
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Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
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Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
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В Якутии школьников обязали ежедневно исполнять гимн России

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Госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать фото и видео протестов в Госдеп, используя бот в мессенджере Telegram.
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Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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Авто

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В сервисе «Яндекс.Такси» появится «Эко-тариф», который позволит заказывать автомобили, использующие в качестве топлива природный газ (метан).
UfaTime.ru 11:12
Политика

В Сербии проверяют информацию о вербовке офицера российским военным

Президент республики Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки сербского офицера российским военным атташе.
Радио Комсомольская правда 11:10
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
Политика

МИД Белоруссии: ждать прорывов в отношениях с США не стоит

По словам министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко, сегодня не стоит ждать прорывом в отношениях Минска и Вашингтона, хотя политическая воля для улучшения отношений есть.
Московский Комсомолец 18:54
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Музыка

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип

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«Игре престолов» сняли альтернативный финал

Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Культуромания 11:48
Наука

Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.
РИА Новости 04:57
Интернет

Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Комсомольская правда 13:39
Общество

Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда

Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
News.ru 04:18
Спорт

Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.
Коммерсантъ 16:39
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Режиссер «Ангелов Чарли» призвала разрушить мужские стереотипы

Культуромания 19 ноября в 03:43
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В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата

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Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец 12:08
Общество

Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев

Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело вчера в 01:24
Хоккей

Панарин вчистую переиграл Овечкина

«Нью-Йорк Рейнджерс» с А. Панариным довольно легко переиграл «Вашингтон» с А. Овечкиным.
Хорошие новости 03:50
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Общество

Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Lenta.ru 16:37
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