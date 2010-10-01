Экономика
Вести.RuГлава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
"Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин. В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Футбол
УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний
Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
Финансы
Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%
Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Общество
ГИБДД получит право лишать водительских прав без суда
По новым поправкам, Госавтоинспекция сможет лишать автомобилиста действующего водительского удостоверения по состоянию здоровья.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Здоровье
«Серебряные волонтеры» рассказали министру здравоохранения о работе в больницах
Активисты старшего поколения провели встречу с главой сахалинского минздрава Владимиром Ющуком и рассказали об итогах своей работы.
Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Происшествия
Директору ООО «Звезда» предъявлено обвинение в мошенничестве
Как сообщается на сайте СК РФ, Хамуляку предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Футбол
Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете
Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.