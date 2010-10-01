Экономика

Вести.RuВести.RuГлава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

"Российские граждане, люди с низкими доходами, которых большинство в стране, должны почувствовать улучшение жизни", — подчеркнул Костин. В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
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О падении реальных доходов и налоговых льготах для бедных

Давыдов.Индекс12:40

Можно ли освободить бедных от уплаты подоходного налога?

ГЛАС.RU09:30

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

Вести.Ru07:10

Малоимущих предлагают освободить от НДФЛ

News.ruвчера в 16:03

Костин видит в правительстве поддержку идеи освободить малоимущих граждан от НДФЛ

ТАССвчера в 14:02

Андрей Костин — о бедных и НДФЛ, о «Яндексе» и о планах технологического развития ВТБ

BFM.ruвчера в 13:55
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Общество

Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
9111.ru 07:43
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb 03:33
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Здоровье

Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний

Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы и Факты 17:03
Общество

Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин заявил, что для него большая честь вручить известному композитору Александре Пахмутовой орден Андрея Первозванного - высшую государственную награду страны.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Финансы

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Интерфакс 02:25
Общество

ГИБДД получит право лишать водительских прав без суда

По новым поправкам, Госавтоинспекция сможет лишать автомобилиста действующего водительского удостоверения по состоянию здоровья.
CarsWeek.ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье

Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Российская газета 17:28
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Здоровье

«Серебряные волонтеры» рассказали министру здравоохранения о работе в больницах

Активисты старшего поколения провели встречу с главой сахалинского минздрава Владимиром Ющуком и рассказали об итогах своей работы.
Сахалин.Инфо 03:44
Происшествия

Младенец умер в Томаринском районе

Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
АСТВ 18:07
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru 18:01
Происшествия

В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата

В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
РИА Новости 17:32
Игры

Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
РБК 16:14
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

iReactor 19 ноября в 14:03
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Происшествия

Директору ООО «Звезда» предъявлено обвинение в мошенничестве

Как сообщается на сайте СК РФ, Хамуляку предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
ПолитРоссия 11:03
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика

Около 1 тыс. человек собрались в Киеве на годовщину «евромайдана»

Известия 14:58
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма 07:02
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Футбол

Итальянского вратаря отстранили от тренировок за секс в туалете

Вратарь итальянской команды "Реджана" Маттео Вольтолини был отстранен на неделю от тренировок.
Pravda.Ru 10:37
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 14:21
Кино

Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru 13:44
Кино

Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
КиноПоиск 05:10
Политика

Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
News.ru 14:46
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