Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов
Вашингтон планирует выделить Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов.
Российская газета 09:43
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Единоборства
Путин в Дагестане встретится с Хабибом Нурмагомедовым
Сегодня президент РФ Владимир Путин собирается встретиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, защитившим в Абу-Даби титул чемпиона UFC.
Махачкалинские известия 08:37
Наука
Создана меняющая цвет на солнце «умная» кожа
Индикатор вчера в 12:02
Энергетика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.
Московский Комсомолец 08:50
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Общество
Уральский священник, избивший пенсионерку, попал в новый скандал
Священнослужитель Дионисий Васецкий, которого обвиняли в избиении пожилой сотрудницы Магнитогорской епархии в декабре 2018 года, вновь оказался в центре скандала.
URA.Ru вчера в 11:30
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
В Брянске опубликовали видео падения столба на улице Авиационной
Городской телеканал (Брянск) 10:39
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Культура
Участникам «Квартета И» вручили звания заслуженных артистов России
Московский Комсомолец 09:52
Политика
Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР
12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщала, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге» в 2014 году.
Дождь 10:44
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры
RuNews24.ru 09:42
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Общество
За жизнь в Италии решили заплатить 25 тысяч евро
Размер пособия составит 700 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет — таким образом, общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро.
Lenta.ru 00:36
Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известия 10:39
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Общество
Садоводы и огородники получат налоговые льготы
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки во вторую часть Налогового кодекса, которые распространяют налоговые льготы на лиц, занимающихся садоводством или огородничеством в индивидуальном порядке.
Дума ТВ 06:22
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика
Глава Ивановской области выступил с инициативами на московском финфоруме
Глава региона принял участие в работе Московского финансового форума.
РИА Новости 10:42