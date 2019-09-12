Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Футбол
Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Pravda.Ru 04:31
Игры
Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
Cyber.sports.ru 03:27
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Происшествия
Полиция Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА
Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции "Репубблика", произошедшем 23 октября 2018 года и в котором пострадали болельщики московского ЦСКА.
Российская газета 07:26
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Общество
Шведский ученый предложил употреблять человеческое мясо
Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Накануне.Ru 10 сентября в 18:22
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков оставил свой пост.
Газета.Ru 10:15
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 11:12
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Массовое отравление шаурмой зафиксировано в Уфе
15 человек отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.
REGNUM 00:19
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Богомолов подготовился к свадьбе с Собчак и похудел на 18 кг
Жених известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак накануне свадьбы похудел на 18 килограммов.
iReactor 09:37
Футбол
Васина прооперировали в Германии
Защитник ЦСКА Виктор Васин в четверг перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 11:33
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил на рынок телевизоры
RuNews24.ru 09:42
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Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29