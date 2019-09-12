Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, "то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами". Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости09:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:27, Вашингтон
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Армия и оружие
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Общество
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REGNUM 10 сентября в 23:53
Происшествия
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Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.
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Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
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Общество
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Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
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Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
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Самой провальной картиной в истории современного кинематографа эксперты назвали приключенческий боевик студии Disney «Джон Картер» (2012 год), сообщает THR.
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Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
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Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
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