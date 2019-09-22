Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, "то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами". Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости09:59
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Прожиточный минимум для псковских пенсионеров увеличили на 161 рубль
Величина прожиточного минимума на 2020 год установлена в размере 9529 рублей — это на 161 рубль больше, чем во втором квартале 2019 года (9368 рублей).
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Газета.Ru вчера в 16:19
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В России 1 октября начнут работу девять кассационных судов.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
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Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
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Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
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«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
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