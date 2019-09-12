Экономика
РИА НовостиГлава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
По мнению Костина, для физических лиц можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом, "то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами". Накануне о поддержке малоимущих граждан говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживём некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем, какие.
— Антон Силуанов, российский экономистГоворит Москва 12 сентября в 10:16
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости12 сентября в 09:59
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Глава ВТБ предложил смягчить налоговую политику в отношении незащищенных слоев населения
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BFM.ru12 сентября в 22:28
Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
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