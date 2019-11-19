Экономика
News.ruГлава ВТБ предпочёл зерно нефти
Банк ВТБ считает перспективным рынок зерна и планирует продолжить экспансию в этой сфере. Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал об этом в интервью Reuters.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном
Daily Stormвчера в 08:17
«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
Эксперт Северо-Западвчера в 09:38
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Происшествия
Пилоты аварийно севшего А321 получат звёзды Героев России в Кремле
Пилоты пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые успешно совершили в августе-2019 экстренную посадку на кукурузном поле, будут награждены звёздами Героев России.
Происшествия
Пилот самолета в Киеве ненамеренно объявил о посадке в Москве
Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления прибытия ошибся с городом, в котором приземлился лайнер.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Суд ООН дал России год на подготовку ответа на иск Украины
16 января 2017 года Украина подала в суд ООН иск против России. Киев обвинил Москву в нарушении двух международных конвенций.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
Прокуратура проверит защиту учебных заведений после ЧП в Благовещенске
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Политика
В Госдуме не увидели оснований для передачи Эстонии российских земель
Оснований для передачи Эстонии российских территорий не существует, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Футбол
Точилин покинет пост главного тренера «Сочи»
Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.
Происшествия
В Ростове силовик взял в заложники свою жену
Сотрудник правоохранительных органов в Ростове-на-Дону взял в заложники свою супругу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах области.
Спорт
Глазырина попала в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
Союз биатлонистов России утвердил состав сборной России на первые этапы Кубка IBU. В состав женской сборной вошла Екатерина Глазырина.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.
Политика
Зеленский собрался менять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со школьниками на форуме «Украина растет вместе со мной» рассказал, что уже хочет поменять состав депутатов Верховной Рады.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы
Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Певец Прохор Шаляпин расстался со своей любимой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Экономика
Силуанов заявил об ускорении роста экономики до 2,2%
В октябре рост экономики России ускорился до 2,2%, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Премьер Украины обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы энергетической безопасности Евросоюза и двустороннего экономического сотрудничества.